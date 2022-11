POL-SO: Medizinischer Notfall

Lippstadt (ots) - Am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brandgeschehen zum Bahnhof gerufen. Auf der dortigen öffentlichen Damentoilette hatte sich starker Rauch entwickelt, nachdem offenbar der Inhalt eines Abfallbehälters in Brand gesetzt wurde. Eine aufmerksame Zeugin hatte zwei weibliche Personen gesehen, die zuvor in der Damentoilette zündelten. Beide Personen, eine ...

mehr