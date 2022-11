Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall

Soest (ots)

Am Montag, kam es gegen 20.15 Uhr, im Kreuzungsbereich der Korbacher Straße und des Müllingser Weg zu einem Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Frau aus Soest fuhr mit ihrem Mercedes in Richtung Lippstädter Straße und übersah im Kreuzungsbereich eine von rechts kommende 24-jährige Autofahrerin aus Soest, die mit ihrem Mercedes in Richtung Bresinaweg fuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der die 36-Jährige schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus transportiert wurde. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf etwa 17 000,- Euro.(dk)

