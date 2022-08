Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Greiz (ots)

Greiz: Beamte der PI Greiz kamen am frühen Sonntagnachmittag (14.08.2022, ca. 14.40 Uhr) in der Reichenbacher Straße in Greiz zum Einsatz, nachdem über die Rettungsleitstelle ein verunfallter Motorradfahrer (55) bekannt wurde. Dieser verlor aus bislang unbekannter Ursache am Ortseingang Greiz die Kontrolle über das Motorrad und kollidierte schließlich mit einem Baum. Das Motorrad kam auf einem nahegelegenen Grundstück zum Liegen und wurde stark beschädigt. Der schwer verletzte Fahrer wurde unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht. Gegenwärtig wird zum Unfallhergang ermittelt. (JMV)

