Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rollator aus Straßenbahn gestohlen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Ein dreister Dieb entwendete am Freitag (12.08.2022), in der Zeit zwischen 15.20 - 15.30 Uhr, den Rollator einer 56-jährigen Frau, den diese in einer Straßenbahn abstellte, als sie von Gera-Lusan nach Gera-Bieblach fuhr. Als die Frau die Bahn verlassen wollte und den Diebstahl bemerkte, informierte sie die Polizei. Im Zusammenhang mit den eingeleiteten Ermittlungen werden nun Zeugen des Vorfalls gesucht. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 aufgenommen. (JMV)

