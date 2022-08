Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Entzündete Mülltonne beschädigen geparktes Fahrzeug und Hausfassade

Gera (ots)

Gera: Gegen 21.55 Uhr kamen Polizei und Feuerwehr Samstagabend (13.08.2022) in der Georg-Büchner-Straße in Gera zum Einsatz, nachdem über den Polizeinotruf eine brennende Mülltonne gemeldet wurde. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die benannte Mülltonne bereits im Vollbrand. Trotz der sofortigen Löschmaßnahmen der Feuerwehr wurden sowohl die Fassade eines angrenzenden Hauses als auch ein geparkter Pkw Skoda durch die Flammen beschädigt. Vor dem Hintergrund der eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei Gera nun Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben können. Haben Sie zur Tatzeit verdächtige Personen oder Personengruppen am Tatort wahrgenommen oder gar den Täter bei der Tat beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 aufgenommen. (JMV)

