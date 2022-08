Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Ins Visier eines bislang noch unbekannten Täters geriet in der Nacht vom 11.08.2022 auf den 12.08.2022 ein Pkw Skoda, der in der Rudelsburgstraße in Gera geparkt war. Der Auffindesituation zufolge, beschädigte der Täter die Heckscheibe des Fahrzeuges, bevor ihm die Flucht gelang. Seitens der Polizei Gera wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 aufgenommen. (JMV)

