LPI-G: Fehlende Rücksicht

Gera (ots) - Am Samstag ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall am Abzweig L3007 und der Werner-Sylten-Straße in Bad Köstritz. Eine 54-jährige Autofahrerin übersah beim Abbiegen auf die Landstraße einen in Richtung Gera fahrenden 42-jährigen Motorradfahrer. Dieser kollidiert mit seinem Motorrad frontal mit dem Pkw und wurde über die Motorhaube geschleudert. Hierbei wurde er schwer verletzt und musste in ...

mehr