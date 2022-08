Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer schwer verletzt

Gera (ots)

Am Samstag ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall am Abzweig L3007 und der Werner-Sylten-Straße in Bad Köstritz. Eine 54-jährige Autofahrerin übersah beim Abbiegen auf die Landstraße einen in Richtung Gera fahrenden 42-jährigen Motorradfahrer. Dieser kollidiert mit seinem Motorrad frontal mit dem Pkw und wurde über die Motorhaube geschleudert. Hierbei wurde er schwer verletzt und musste in das Klinikum Gera eingeliefert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L3007 halbseitig gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehrfahrbereit. (JN)

