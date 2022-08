LPI-G: Pkw-Fahrerin stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Greiz (ots) - Greiz: Gestern (11.08.2022), gegen 16:00 Uhr, bemerkte der Geschädigte, dass bislang unbekannte Täter ein Graffito an eine Garagentür in der Brauereistraße gesprüht hatten. Sie hatten dabei mit schwarzer Farbe die Zahl 187 gesprüht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 ...

