Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizei Altenburg ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: Ein 44-jähriger Mann aus Altenburg wurde gestern (11.08.2022) bei einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Offenburger Allee leicht verletzt. Vor Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten geriet er offensichtlich in einen Streit mit mehreren unbekannten Person. Als dieser eskalierte, schlugen vermutlich drei unbekannte Männer gemeinschaftlich auf den Mann ein, bevor sie in einem silbernen Pkw Fiat die Flucht ergriffen. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr gestellt werden. Die Verletzungen des Geschädigten mussten in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die Polizei Altenburg hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 03447/4710 aufgenommen. (JMV)

