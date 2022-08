LPI-G: Feuerwehr und Polizei nach Brand in Berga/Elster im Einsatz

Gera (ots) - Gera: Ein derzeit noch unbekannter Täter verschaffte sich im Verlauf des gestrigen Donnerstages (11.08.2022) gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Saalfelder Straße. Der Polizei Gera wurde der Vorfall gegen 18.30 Uhr mitgeteilt. Ob aus der Wohnung etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zur ...

mehr