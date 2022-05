LPI-J: Anzeige wegen Hausfriedensbruch gegen Gleitschirmflieger

Jena (ots) - Am Freitag, den 29.04.22 ereignete sich in der Zeit von 14:00 - 15:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz vom Kaufland Jena-Löbstedt. An einem abgestellten schwarzen Pkw Skoda Superb wurde ein Schaden im Heckbereich verursacht. Der unbekannte Beteiligte verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Ebenso ereignete sich am Sa. 30.04.22 in der Zeit ...

mehr