Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrollen führen erneut zu Anzeigen

Jena (ots)

Über das gesamte Wochenende führten Beamte der Jenaer Polizei wieder zahlreiche Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. So konnte am Freitag, den 29.04.22 gegen 08:30 Uhr ein 25-jähriger Führer eines E-Scooters in der Löbstedter Straße ohne Versicherungskennzeichen angetroffen werden. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt. Zwei weitere Kontrollen von E-Scooter-Führern führten zur Feststellung von Trunkenheitsfahrten. Ein 31-Jähriger konnte am Sonntagmorgen gegen 02:45 Uhr mit 1,32 Promille in der Saalbahnhofstraße festgestellt werden. Der Atemalkoholtest von einem 32-Jährigen ergab ebenfalls am Sonntagmorgen gegen 04:15 Uhr in der Wiesenstraße einen Wert von 1,16 Promille. Gegen beide männliche Fahrzeugführer wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Zusätzlich wurde gegen eine Pkw Citroen-Führerin eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze eingeleitet. Die 42-Jährige wurde am Samstag, den 30.04.22 gegen 23:00 Uhr in der Lutherstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. In allen festgestellten Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell