Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen zu zwei Verkehrsunfallfluchten in Jena gesucht

Jena (ots)

Am Freitag, den 29.04.22 ereignete sich in der Zeit von 14:00 - 15:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz vom Kaufland Jena-Löbstedt. An einem abgestellten schwarzen Pkw Skoda Superb wurde ein Schaden im Heckbereich verursacht. Der unbekannte Beteiligte verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Ebenso ereignete sich am Sa. 30.04.22 in der Zeit von 09:10 - 09:45 Uhr eine Unfallflucht auf dem Parkplatz vom Aldi Nord in der Oßmaritzer Straße. Hier wurde ein abgestellter gelber Pkw Suzuki Vitara im Bereich des rechten hinteren Kotflügels beschädigt. In beiden Fällen wurden Strafanzeigen wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet. Hinweise zu den möglichen Verursachern nimmt die Polizei in Jena unter der öffentlichen Einwahl 03641 - 810 entgegen.

