Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung Polizeiinspektion Saale-Holzland

Jena (ots)

Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag zu Sonntag (gegen Mitternacht) wurden in Dornburg mehrere Fahrzeuge durch Unbekannt beschädigt. Die beschädigten Fahrzeuge waren in der Breiten Straße, August-Bebel-Straße und Stadtgraben abgeparkt. Die Polizeinspektion Saale-Holzland sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen oder Auskunftspersonen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe wahrgenommen haben.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter 036428/640 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

