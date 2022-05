LPI-J: Nach Alkoholkonsum zwei geparkte Autos gerammt

Jena (ots) - Zeugen gesucht In der Nacht von Samstag zu Sonntag (gegen Mitternacht) wurden in Dornburg mehrere Fahrzeuge durch Unbekannt beschädigt. Die beschädigten Fahrzeuge waren in der Breiten Straße, August-Bebel-Straße und Stadtgraben abgeparkt. Die Polizeinspektion Saale-Holzland sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen oder Auskunftspersonen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe wahrgenommen ...

