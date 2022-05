LPI-J: Pressemitteilung Polizeiinspektion Saale-Holzland

Weimar (ots) - Am Freitagvormittag führten Beamte der PI Weimar in den Ortslagen Mellingen und Großschwabhausen Verkehrskontrollen zur Schulwegüberwachung durch. Hierbei wurden insgesamt fünf Fahrzeugführer ertappt, die ihre Kinder im Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert hatten, was ein Verwarngeld nach sich zog. Weiterhin verstießen zwei Fahrzeugführer in Mellingen gegen das Halteverbot. Die Polizei Weimar ...

mehr