Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wiederholtes Graffiti am Briefkasten

Jena (ots)

Seit Anfang April brachten der oder die unbekannten Täter bereits zum dritten Mal ein Schriftzeichen auf den Briefkasten einer 49-jährigen Geschädigten auf. Bei diesen Schriftzeichen, welcher mittels buntfarbigem Filzstift aufgetragen wurde, kann ein Bezug zum aktuellen Angriffskrieg Russlands in der Ukraine hergestellt werden. Die Tat ereignete sich am Freitag, den 29.04.2022 in der Zeit zwischen 22:00 und 23:00 Uhr in Jena in der Emil-Wölk-Straße. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Jena unter der Telefonnummer 03641-810 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell