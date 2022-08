LPI-G: Graffito gesprüht

Altenburg (ots) - Lucka: Gegen 15.55 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei am gestrigen Donnerstag (11.08.2022) in die Meuselwitzer Straße in Lucka gerufen, nachdem es dort zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin kam. Ersten Erkenntnissen zufolge kollidierte der Fahrer (66) des Pkw Fiat im Kreuzungsbereich zur Wintersdorfer Straße mit der Radfahrerin (32), wonach diese leicht verletzt in ein ...

