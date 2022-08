LPI-G: Mehrstündiger Einsatz nach Flächenbrand im Geraer Stadtwald

Gera (ots) - Gera: Am vergangenen Freitag (12.08.2022) kamen Beamte der Polizei Gera sowie der Rettungsdienst, aufgrund einer gemeldeten körperlichen Auseinandersetzung, gegen 19.55 Uhr in der Reichsstraße in Gera zum Einsatz. Vor Ort konnte schließlich der Geschädigte der Tat, ein 32-jähriger Mann, angetroffen werden. Seinen Aussagen zufolge, wurde er zuvor von zwei unbekannten Männern attackiert. Trotz sofortiger ...

mehr