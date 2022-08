LPI-G: Wohnungstür beschmiert und Schloss verklebt

Gera (ots) - Gera: Ein dreister Dieb entwendete am Freitag (12.08.2022), in der Zeit zwischen 15.20 - 15.30 Uhr, den Rollator einer 56-jährigen Frau, den diese in einer Straßenbahn abstellte, als sie von Gera-Lusan nach Gera-Bieblach fuhr. Als die Frau die Bahn verlassen wollte und den Diebstahl bemerkte, informierte sie die Polizei. Im Zusammenhang mit den eingeleiteten Ermittlungen werden nun Zeugen des Vorfalls ...

