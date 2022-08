Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizei Greiz stellt Tatverdächtige nach Brandstiftung

Greiz (ots)

Greiz: Gestern Morgen (14.08.2022) wurde der Polizei Greiz gegen 04.20 Uhr über die Rettungsleitstelle Gera zunächst ein vermeintlicher Gebäudebrand in der Gerichtsstraße in Greiz bekannt. Am Einsatzort konnte schließlich ein in Vollbrand stehendes Fahrzeug (Opel) festgestellt werden. Der Gebäudebrand bestätigte sich nicht. Fortfolgend konnten die Beamten zwei Tatverdächtige im Nahbereich des Brandortes stellen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. (JMV)

