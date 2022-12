Polizei Köln

POL-K: 221216-1-K Einbruch und Brand in Apotheke in Köln-Deutz - Festnahme

Köln (ots)

Nach dem Einbruch mit anschließendem Brand in einer Apotheke in Köln-Deutz am Freitagmorgen (16. Dezember) haben Einsatzkräfte einen 41-Jährigen noch in Tatortnähe festgenommen. Der Kölner soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ein aufmerksamer Anwohner hatte gegen 6 Uhr die Polizei alarmiert, als ein Mann die Schaufensterscheibe einer Apotheke auf der "Deutzer Freiheit" eingeschlagen hatte und zunächst im Laden verschwunden war.

Während der Tatortaufnahme bemerkten die eigensetzten Beamten einen Brand in der Apotheke und informierten die Feuerwehr. Polizeikräften sperrten für Löscharbeiten die Straße "Deutzer Freiheit" bis zum Mittag.

Ermittler des zuständigen Fachkommissariats prüfen nun einen Zusammenhang zwischen dem Einbruch und der mutmaßlichen Brandstiftung.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 15 zu melden. (sw/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell