Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dietrichingen - Verkehrsunfall auf der L480

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

SV: Ein 21-jähriger PKW Fahrer befuhr die L480 aus Großsteinhausen kommend in Fahrtrichtung Kirschbachermühle. Kurz vor einer dortigen Brücke verlor er in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei durchbrach der PKW das Brückengeländer und kam in der Böschung des Bachlaufes zum Stehen. Der Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Das Fahrzeug musste vor Ort abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Schaden an der Brücke sowie am PKW. Die Schadenshöhe wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

