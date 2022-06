Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Motorrad mit gefälschten Zulassungsstempel

Polizei Pirmasens (ots)

Eine Anwohnerin aus Lemberg meldete am 10.06.2022, gegen 21:50 Uhr, dass bei ihr eine betrunkene Person mit einem Motorradhelm in der Hand geklingelt und nach Benzin gefragt hätte. Die Frau hatte kein Benzin und der Mann war wieder gegangen. Sie machte sich jedoch Sorgen, weil sie bei dem Mann Blut am Arm gesehen hatte. Die darauffolgenden Ermittlungen ergaben, dass 38-jährige Kradfahrer mit einem Motorrad mit gefälschten Zulassungsstempeln unterwegs gewesen war. Zuvor hatte er noch den PKW seiner Mutter beschädigt und sich dabei verletzt. Daher stammte auch das von der Frau bemerkte und das am aufgefundenen Motorrad festgestellte Blut. Der Aufenthalt des Mannes konnte ermittelt werden. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Auch konnten geringe Mengen Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden werden. Wegen eines noch offenen Haftbefehls wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken gebracht. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell