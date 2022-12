Polizei Köln

POL-K: 221218-2-K Zivilfahnder stellen Taschendieb am Neumarkt

Köln (ots)

Am Neumarkt in der Kölner Innenstadt haben Zivilfahnder am Freitagabend (16. Dezember) nach einem Taschendiebstahl einen 19-jährigen Tatverdächtigen gestellt. Zuvor hatte dieser gegen 20.10 Uhr unter den Augen der Einsatzkräfte am unterirdischen Bahnsteig der Stadtbahnhaltstelle einer 18-jährigen Kölnerin im Gedränge vor der einfahrenden Linie 3 deren Smartphone aus der Jackentasche gestohlen. Bei der Durchsuchung des in Alfter gemeldeten Mannes fanden die Polizisten neben dem zuvor entwendeten Handy zudem geringe Mengen Drogen und verschreibungspflichtige Tabletten. Gegen den aus Algerien stammenden 19-Jährigen ist bereits mehrfach wegen der Begehung von Diebstahlsdelikten ermittelt worden. (cs/kk)

