POL-OS: Osnabrück: Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Johannisstraße

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Flamme einer entzündeten Kerze griff auf einen Vorhang über. Der 22-jährige Bewohner konnte das Feuer selbstständig löschen. Er und zwei weitere Personen (beide weiblich, 21 und 23 Jahre alt) kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Nach den Arbeiten der Feuerwehr war die Wohnung wieder betretbar. Es entstand kein Gebäudeschaden.

