Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf/Schwege: Diverse PKW-Aufbrüche - Polizei sucht Zeugen

Glandorf (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlug ein unbekannter Täter die Scheiben von mindestens drei PKW in Glandorf und Schwege ein. Aus einem der tatbetroffenen Fahrzeuge wurden 60,00 Euro Bargeld entwendet. Ansonsten machte sich der Unbekannte ohne Diebesgut aus dem Staub. Die tatbetroffenen Fahrzeuge standen unter anderem im Ortsteil Schwege in dem "Wacholderweg" und dem "Holunderweg", unweit zur "Hauptstraße". In der "Prof.-Horstmann-Straße" in Glandorf kam es gegen 04:10 Uhr zu einem weiteren PKW-Aufbruch, bei dem der Täter von einem Anwohner beobachtet wurde. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht. Die Polizei Georgsmarienhütte bittet darum, dass sich Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der 05401/83160 melden.

