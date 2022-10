Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Rind

Jever (ots)

Am 24.10.2022 gegen 07:10 Uhr befuhr der Autofahrer die L 808 in Richtung Carolinensiel und kollidiert mit einem entlaufenen Rind, welches zum Unfallzeitpunkt über die Fahrbahn lief. Das Tier verendet vor Ort und am Pkw entsteht erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell