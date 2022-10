POL-WHV: Glaskasten beschädigt, Gullydeckel ausgehoben

Varel (ots) - In der Zeit von Freitag, 21.10.2022, bis Sonntag, 23.10.2022, kam es in im Herrenkampsweg in Varel zu einem Diebstahl zweier HU-Plaketten von zwei Pkw. Die Plaketten wiesen eine Gültigkeit bis 2023 (rosa) sowie bis 2024 (grün) auf. Die Pkw selbst oder die Kennzeichen sind bei der Entfernung der Plaketten nicht beschädigt worden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle ...

