POL-OG: Lahr - Auf Nimmerwiedersehen

Lahr (ots)

Eine 57 Jahre Frau ist am Montag dubiosen Machenschaften eines mutmaßlichen Betrügers zum Opfer gefallen und ist hierbei um 30.000 Euro gebracht worden. Ausgangssituation war die Vereinbarung über einen Autotausch mit einer Zuzahlung seitens der 57-Jährigen. Nachdem über die Details des Deals Einigkeit erzielt wurde, begaben sich der noch unbekannte Mann sowie die offenbar Betrogene mit ihrem Begleiter in ein Restaurant in der Kaiserstraße. Dort entschuldigte sich der Ganove mit einem Toilettengang und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Die Krux an der ganzen Sache ist, dass die 57-Jährige im BMW des Verschwundenen eine Umhängetasche mit 30.000 Euro Bargeld zurückließ und das Geld nun ohne Gegenleistung seinen Besitzer gewechselt hat. Die Endfünfzigerin wandte sich am Dienstag mit ihrem Begleiter an die Beamten des Polizeireviers Lahr, die Ermittlungen wegen Unterschlagung eingeleitet haben.

