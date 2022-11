Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Vierter Kontaktbeamter vervollständigt das Team

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Osnabrück (ots)

Polizeioberkommissar Torsten Kistritz komplementiert das Team der Kontaktbeamtinnen und Kontaktbeamten in der Stadt Osnabrück. Der 47-jährige Familienvater kennt die Stadt wie seine Westentasche, er wohnt hier und versieht bereits seit vielen Jahren seinen Dienst in der Friedensstadt. Kistritz ist ein versierter Polizist, der Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen der Polizei gesammelt hat. Nach der Bereitschaftspolizei versah er seinen Dienst im Einsatz- und Streifendienst, der Verfügungseinheit und zuletzt beim Zentralen Verkehrsdienst. Seine neue Aufgabe umfasst neben Bürgerkontakten auch die vielschichtige Präventionsarbeit, beispielsweise auf Wochenmärkten oder an Schulen. Seinen Tätigkeitsschwerpunkt hat Torsten Kistritz in den Stadtteilen Innenstadt, Westerberg, Weststadt, Wüste, Kalkhügel, Hellern und Sutthausen. Zudem fungiert er als Ansprechpartner für das Quartiersmanagement der Stadt.

Anzutreffen sein wird der Kontaktbeamte auf Fußstreife, mit dem Pedelec und manchmal sogar mit dem Polizeimotorrad. Wer ihn trifft, merkt schnell, dass Kontaktbeamter für ihn nicht nur eine Aufgabenbezeichnung ist - Kistritz findet zu den Menschen den kurzen Draht.

"Wichtig ist mir, bei der Polizeiarbeit Mensch zu bleiben", verrät Kistritz seine persönliche Linie für die anstehenden Aufgaben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell