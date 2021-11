Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim/Schwegenheim/Germersheim - 3 berauschte Verkehrsteilnehmer innerhalb einer Stunde

Germersheim (ots)

Gestern Abend kontrollierte die Polizei innerhalb einer Stunde drei Verkehrsteilnehmer, die berauscht oder betrunken mit ihrem Fahrzeug im Straßenverkehr teilnahmen. Um 23:00 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem unbeleuchteten Pedelec, aber in Schlangenlinien, auf der L 539 in Richtung Bellheim. Bei der Kontrolle räumte der 28-Jährige ein, dass er vor wenigen Stunden Marihuana konsumiert habe. Weiterhin konnten die Polizisten an der Nase des 28-Jährigen sichtbare Spuren betäubungsmittelsuspekter Anhaftungen feststellen. Um 23:35 Uhr kontrollierten die Beamten in der Bahnhofstraße in Schwegenehim einen 26-Jährigen Transporterfahrer. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 1,17 Promille. Um 23:50 Uhr wurde eine 51-jährige E-Scooter-Fahrerin aufgrund eines fehlenden Versicherungskennzeichens auf dem Fahrradweg neben der K 31 zwischen Germersheim und Lingenfeld kontrolliert. Bei der Kontrolle räumte die 51-Jährige ein, dass sie weder einen Versicherungsschutz für ihren E-Scooter noch eine gültige Fahrerlaubnis habe. Weiterhin gab die 51-Jährige an, dass sie regelmäßig Cannabis konsumieren würde. Die Aussage wurde mittels eines Urintests bestätigt. Alle drei Verkehrsteilnehmer wurden zur hiesigen Dienststelle verbracht, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Da der 26-Jährige Transporterfahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde bei ihm zudem noch eine Sicherheitsleistung einbehalten.

