Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Drei Pedelecs in unmittelbarer Nachbarschaft gestohlen

Fürstenau (ots)

Zwischen Dienstag und Mittwoch wurden in Schwagstorf drei Pedelecs in unmittelbarer Nachbarschaft gestohlen. In der Straße "Auf den Breiten", nahe der "Schulstraße", verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einer Garage an einem Wohnhaus und entwendeten zwei rot/graue E-Bikes der Marke "Haibike" (Modell: "Trekking 7 Trapez"). In nicht einmal 200m Entfernung kam es "Am Bramberg" zu einem weiteren Diebstahl. Die Diebe brachen dabei in einen Lagerraum ein und stahlen ein braunes E-Bike von "KTM" (Modell: "Macina Tour P510"). Hinweise auf die Taten, Täter oder den Verbleib der Räder, nimmt die Polizei unter 05439/9690 und 05901/961480 entgegen.

