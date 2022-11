Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach gewerbsmäßigen Betrug mit "falschen Polizeibeamten/Sparkassenmitarbeiter" gesucht

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich an der Holtstraße gegenüber des Spielplatzes am Salzmarkt ein Betrug zum Nachteil einer 88-jährigen Osnabrückerin. Die Dame erhielt gegen 10:00 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Sparkassenmitarbeiter, der sie darauf hinwies, dass ein Reiseunternehmen unberechtigterweise einen vierstelligen Betrag von ihrem Konto abgehoben habe. Im weiteren Verlauf wurde der Rentnerin dazu geraten, vorsichtshalber das gesamte Vermögen von ihrem Konto abzuheben und das Geld Zuhause zu verwahren. Der Täter blieb dabei durchgehend in der Leitung und stellte im Anschluss den telefonischen Kontakt zu einem vermeintlichen Polizeibeamten her. Dieser überzeugte die Osnabrückerin davon, dass es sich bei den abgehobenen Geldscheinen um Falschgeld handele, welches umgehend beschlagnahmt werden müsste. Auf Anweisung des falschen Polizeibeamten deponierte die 88-Jährige zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr zweimal Bargeld (1x verpackt in einer roten Plastiktüte, 1x verpackt in einer Tüte mit der Aufschrift "Salzmarktapotheke") in einer Mülltonne, welche im Durchgang der Häuserreihe gegenüber der Bischoffstraße stand. Das Telefonat mit dem angeblichen Polizisten endete anschließend. Nachdem der Versuch eines Rückrufes bei dem falschen Polizisten scheiterte, schöpfte die Geschädigte Verdacht und kontaktierte die Notrufnummer der Polizei. Beim Eintreffen der Polizei war das Geld bereits aus der Mülltonne genommen worden. Durch Zeugen wurden die Abholer wie folgt beschrieben:

1. Täter

- männlich - ca. 27 Jahre - ca. 180 cm - nordafrikanisches Aussehen - Bart (Ohren bis Kinn) - dunkle Haare - schwarze Jeans - Pullover (evtl. braun)

2. Täter

- männlich - ca. 27 Jahre - ca. 180 cm - dunkle Haare - schwarze Cappy - am Rücken hing ein weißes T-Shirt aus der Oberbekleidung - Jeans - Dior-Schuhe in weiß (Modell B23 high top)

Wem sind am vergangenen Dienstag auf der Holtstraße im Bereich der Bischoffstraße/Spielplatz am Salzmarkt zwischen 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr verdächtige Personen aufgefallen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnte? Ebenso sind die Ermittler auf der Suche nach Hinweisen, ob die beschriebenen Tüten, in denen das Geld gelagert wurde, irgendwo sonst beobachtet oder aufgefunden wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter 0541/327-3303 und 0541/327-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell