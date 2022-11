Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Zeugen nach Sachbeschädigung im Kneipp-Erlebnispark gesucht (FOTO)

Bad Iburg (ots)

Zwischen Samstagabend (20 Uhr) und Sonntagmorgen (8 Uhr) haben Unbekannte in dem Kneipp-Erlebnispark am "Charlottenburger Ring" ihr Unwesen getrieben. Mit Gewalt rissen die Täter zwei einbetonierte, eiserne Mülleimer samt Fundament (Betonsockel) aus dem Boden und verteilten sämtlichen enthaltenen Müll in der Parkanlage. Die Sachbeschädigung wurde am Samstag vom Reinigungsservice festgestellt, die Polizei ermittelt. Hinweise zu der Tat oder den Täter nehmen die Polizei aus Georgsmarienhütte (05401-8316-0) oder die Polizei aus Bad Iburg (05403-796690) entgegen.

