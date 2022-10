Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Welschingen-Neuhausen, LKr. Konstanz) Radfahrer gerät mit Autofahrer aneinander - Polizei sucht Zeugen

Welschingen-Neuhausen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer ist es am Samstagabend, gegen 18 Uhr, im Bereich der Unterführung beim Bahnhof Welschingen-Neuhausen gekommen. Ein 18 Jahre junger Mann fuhr mit einem Auto durch die Unterführung, als ein unbekannter Mann mit einem Fahrrad die Straße querte. Zwischen den beiden Männern kam es zu verbalen Streitgespräch in deren Folge der Unbekannte dem 18-Jährigen durch die geöffnete Fahrerscheibe ins Gesicht schlug. Anschließend fuhr der unbekannte Radler weiter in Richtung Schule. Dort warf er noch mehrere Steine auf das ihm hinterherfahrende Auto des 18-Jährigen ehe der Radler über einen Wirtschaftsweg im Wald verschwand. Der 18-Jährige erlitt durch die beiden Schläge Verletzungen. Zu dem unbekannten Radfahrer liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: männlich, ca. 40-60 Jahre alt, graue Haare und grauer Bart. Bekleidet war er mit einer neongelben Jacke und einer schwarzen Hose. Zudem trug er einen schwarzen Rucksack mit sich. Der Mann war mit einem schwarzen Fahrrad, evtl. einem Pedelec, unterwegs. Personen, die die Auseinandersetzung mitbekommen haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Radfahrers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Engen, Tel. 07733 9409-0, zu melden.

