BPOLI EBB: Busreisenden in Haft genommen

Für einen 36-jährigen Rumänen endete die Fahrt in einem Fernreisebus auf der Autobahn 4 am Abend des 6. Juli 2022 abrupt in Uhyst.

Bundespolizisten nahmen den Mann im Rahmen einer Kontrolle um 22:45 Uhr in Haft. Seit Oktober 2021 wird er per Haftbefehl gesucht. Er wurde 2020 durch das Amtsgericht Nürnberg wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt und hat bisher die Geldstrafe nicht gezahlt. Da er die offenen 1.089,50 Euro nun auch nicht zahlen konnte, muss er nun eine 20-tägige Ersatzhaft verbüßen. Die Beamten übergaben ihn an die Justizvollzugsanstalt Bautzen.

