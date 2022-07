Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Führerschein doch nicht nur vergessen

Herrnhut (ots)

Ein tschechischer Transporterfahrer gab am 4. Juli 2022 in einer Polizeikontrolle von Bundespolizei und Gemeinsamer Einsatz-gruppe Oberlausitz an, dass er seinen Führerschein zu Hause hat liegen lassen. Die Überprüfung seiner Aussage ergab aber etwas völlig anderes.

Um 08:00 Uhr stoppten die Beamten den 34-jährigen Tschechen und seine drei Mitfahrer auf der B 178n bei Herrnhut. Eine Abfrage in Tschechien ergab, dass auf den Mann kein Führerschein ausgestellt sei. Daraufhin entgegnete er, dass er in Tschechien gerade eine Fahrschule besucht.

Es half alles nichts. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und er muss sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinter dem Lenkrad nahm nun einer der Mitfahrer Platz.

