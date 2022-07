BPOLI EBB: Kinder legten Steine auf Bahngleise

Großhennersdorf, Herrnhut (ots) - Die Bundespolizei nahm am 28. Juni 2022 bei Großhennersdorf zwei syrische Schleuser fest und drei eingeschleuste Landsmänner sowie später in Mittelherwigsdorf drei Männer aus Afghanistan in Polizeigewahrsam. Um 09:20 Uhr kontrollierten die Beamten auf der B178 zwischen Großhennersdorf und Herrnhut einen Opel Zafira und dessen Insassen. Fahrer und Beifahrer waren zwei in Deutschland ...

