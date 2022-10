Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Radfahrerin verletzt sich bei Unfall leicht

Tuttlingen (ots)

Eine leicht verletzte Radfahrerin und ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag, gegen 10.45 Uhr, im Kreuzungsbereich der Olgastraße und der Möhringer Straße ereignet hat. Eine 84 Jahre alte Fahrerin eines Renault war auf der Olgastraße unterwegs und bog rechts in die Möhringer Straße ein. Hierbei prallte die Autofahrerin mit einer verkehrsbedingt wartenden 61-jährigen Radfahrerin zusammen. Durch den Aufprall fiel die 61-Jährige auf den Boden. Das Auto rollte über einen Fuß der Frau, wodurch sie sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Nach Schätzungen der Polizei entstand am Renault ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Auch das Fahrrad wurde erheblich beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist aber noch nicht bekannt.

