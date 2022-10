Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) 20.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Robert-Bosch-Straße

Rielasingen-Worblingen (ots)

Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Bilanz eines Unfalls, der am Freitagnachmittag auf der Kreuzung Robert-Bosch-Straße und Max-Eyth-Straße passiert ist. Ein 58 Jahre alter Mann fuhr mit einem Audi Q3 auf der Max-Eyth-Straße in Richtung Carl-Benz-Straße. An der Kreuzung zur Robert-Bosch-Straße stieß der Audi mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Audi 80 einer 18-Jährigen zusammen, die in Richtung Zeppelinstraße fuhr. Beide Fahrer blieben unverletzt. Den Schaden am Audi Q3 schätzte die Polizei auf rund 12.000 Euro, den Schaden am Audi 80 auf rund 8.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die demolierten Autos.

