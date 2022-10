Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Vier junge Männer bei Auseinandersetzung leicht verletzt- Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung in der Nacht zum Sonntag, gegen 0:30 Uhr, sind in der Königstraße vier junge Männer im Alter von 22, 24 und 26 Jahren verletzt worden. Ein 22- Jähriger war nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem ebenfalls 22-jährigen, einem 24-jährigen und einem 26-jährigen Bekannten von der Sparkasse herkommend in Richtung Diskothek "Soundz" unterwegs, als sie auf einen 18-Jährigen und dessen Begleiter trafen. Mit einem bislang Unbekannter aus dem Kreis der Begleiter des 18-Jährigen kam es darauffolgend zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung. Später attackierte der Unbekannte den 22-Jährigen, wodurch dieser auf den Boden fiel und von dem 18-Jährigen sowie einem weiteren unbekannten Mann geschlagen wurde. Hierbei verletzte sich der 22 Jahre alte Mann im Gesicht. Auch die anderen Begleiter des Verletzten wurden geschlagen und leicht verletzt. Der 18-Jährige konnte von einem Geschädigten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die anderen Verdächtigen flohen zuvor. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall dauern noch an. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

