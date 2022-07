POL-FR: Steinen: in Kassenhäuschen vom Schwimmbad eingebrochen

Freiburg (ots) - Die Polizei kontrollierte am Samstag, 09.07.2022, gegen 09.15 Uhr, in Mappach in der Alte Poststraße eine 25-jährigen Mann. Zuvor habe er wohl in einem Garten genächtigt. Er führte ein schwarzes Herrenfahrrad der Marke TREK mit, welches er nach eigenen Angaben gestohlen habe. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht nun den Besitzer dieses Fahrrades. Der Besitzer möge sich bitte unter der Telefonnummer ...

