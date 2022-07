Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrraddieb auf frischer Tat geschnappt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 08.07.2022, gegen 18.45 Uhr, meldete eine Frau den aktuellen Diebstahl ihres Pedelecs, welches in der Bläserstraße abgestellt war. Auch konnte sie der Polizei eine gute Personenbeschreibung abgeben. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnte der vermeintliche Fahrraddieb in der Hauptstraße in Friedlingen vorläufig festgenommen werden. Zuvor warf der 16-jährige Tatverdächtige das gestohlene Pedelec in der Blauenstraße weg. Dabei traf das Pedelec ein dort geparktes Fahrzeug. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige auf freien Fuß entlassen. Das Pedelec hat einen Wert von etwa 5.000 Euro. In diesem Zusammenhang bittet das Polizeirevier Weil am Rhein um niederschwellige Mitteilungen von Hinweisen aus der Bevölkerung bei dementsprechend verdächtigen Wahrnehmungen. Insbesondere im Stadtgebiet von Weil am Rhein und in der Gartenstadt. Das Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07621 9797-0 (24 h) entgegen.

