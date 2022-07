Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes

Drogeriemarktes - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Vermutlich beim Rückwärtsfahren touchierte am Samstag, 09.07.2022, nach Sachlage ein Wohnmobil einen weißen VW T 6. Der VW T 6 stand auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes und Drogeriemarktes in der Badstraße. Beim Zurückkehren an ihren VW bemerkte die Fahrzeugbenutzerin gegen 12.50 Uhr, einen Schaden im Heckbereich. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0 (24 h), sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem gesuchten Wohnmobil geben können. Das Wohnmobil könnte weiß/grau sein und soll ein deutsches Kennzeichen gehabt haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell