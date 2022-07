Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malsburg-Marzell: von der Landstraße 140 abgekommen - ein Leichtverletzter - Totalschaden

Freiburg (ots)

Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Samstagmorgen, 09.07.2022, gegen 06.25 Uhr, die Landstraße 140 und kam bei Marzell in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr auf eine Schutzplanke auf, kam in Seitenlage und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten 61-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort erfolgte auch eine Blutentnahme, da ein durchgeführter Alkomattest ein Ergebnis von etwa 1,5 Promille ergab. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Dieser musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell