POL-FR: Schopfheim: Kinder aus defekten Fahrstuhl gerettet

Freiburg (ots) - Die "An der Gresger Straße" befuhr am Sonntag, 10.07.2022 gegen 11.50 Uhr ein 78 Jahre alter Mann mit seinem VW Tiguan in Richtung Hausen. Kurz vor der Einmündung zur K 6348 übersah er einen bevorrechtigten Rennradfahrer, welcher gerade in die "An der Gresger Straße" einbog. Trotz Vollbremsung konnte der 78-Jährige einen Zusammenstoß mit dem 41-jährigen Radfahrer nicht vermeiden. Der Radfahrer ...

