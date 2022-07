POL-FR: Todtnau: Kradfahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots) - Am Samstagabend, 09.07.2022, hat sich in Lauchringen ein 51-jähriger mit mutmaßlich knapp 2,5 Promille intus an das Steuer seines Autos gesetzt. Der Autofahrer war kurz nach 18:30 Uhr an einer Tankstelle in Waldshut-Tiengen aufgefallen. Er schien stark alkoholisiert. Die Polizei wurde verständigt. Eine Polizeistreife konnte den Mann knapp 10 Minuten später in Lauchringen stoppen. Ein Alcomatentest ...

mehr