Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend in Herrenberg ereignete. Eine 49 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war gegen 18:10 Uhr aus Richtung Kuppingen kommend auf der Bundesstraße 296 unterwegs und wollte an der Einmündung zur Kreisstraße 1081 abbiegen. Hierbei missachtete sie mutmaßlich die Vorfahrt eines auf der K1081 aus Richtung Oberjesingen fahrenden 21 Jahre alten VW-Fahrers. Es kam zur Kollision, nach welcher die beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die 49-Jährige und der 21-Jährige wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

